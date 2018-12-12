بالصور.. برامج ذكرى البيعة تحيي "الأسبوع الخامس عشر" بمدارس الأفلاج

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شهد هذا الأسبوع "الخامس عشر" تفاعل وتنافس في البرامج الوطنية بمدارس تعليم الأفلاج وذلك احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، وأطلقت عددٌ من المدارس مسابقات تجسدت في حب الوطن والوفاء لقيادته وبثت المشاعر الوطنية بين منسوبي التعليم والطلاب كما خصصت لهذه المناسبة مناشط ثقافية ورياضية.
من جهة أخرى أكد مدير التعليم في كلمة وجّهها لقادة المدارس أهمية الاحتفاء بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والتعبير فيها عن المشاعر الوطنية، موضحًا أن هذه المناسبة الغالية تستحق الإعداد لها وإبرازها وفقًا للبرنامج الوزاري "لك يا سلمان".
وأوضح في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في استشعار قادة المدارس قيمة مثل هذه المعاني لدى منسوبي المدرسة وطلابها، وبيّن مدير التعليم في كلمته أن هناك زيارات للمدارس لمتابعة البرامج المنفذة والاطلاع على جهود المدارس بهذه المناسبة.
وكان تعليم الأفلاج ممثلاً بقسم النشاط الطلابي قد وجّه في تعميم لمدارس المحافظة الاحتفاء والابتهاج بهذه المناسبة في الطابور الصباحي والحصتين الأولى والثانية وساعات النشاط وتفعيل البرامج والأنشطة والمسابقات لترسيخ أهمية هذه المناسبة الغالية في نفوس النشء وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.
بالصور.. برامج ذكرى البيعة تحيي "الأسبوع الخامس عشر" بمدارس الأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
شهد هذا الأسبوع "الخامس عشر" تفاعل وتنافس في البرامج الوطنية بمدارس تعليم الأفلاج وذلك احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، وأطلقت عددٌ من المدارس مسابقات تجسدت في حب الوطن والوفاء لقيادته وبثت المشاعر الوطنية بين منسوبي التعليم والطلاب كما خصصت لهذه المناسبة مناشط ثقافية ورياضية.
من جهة أخرى أكد مدير التعليم في كلمة وجّهها لقادة المدارس أهمية الاحتفاء بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والتعبير فيها عن المشاعر الوطنية، موضحًا أن هذه المناسبة الغالية تستحق الإعداد لها وإبرازها وفقًا للبرنامج الوزاري "لك يا سلمان".
وأوضح في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في استشعار قادة المدارس قيمة مثل هذه المعاني لدى منسوبي المدرسة وطلابها، وبيّن مدير التعليم في كلمته أن هناك زيارات للمدارس لمتابعة البرامج المنفذة والاطلاع على جهود المدارس بهذه المناسبة.
وكان تعليم الأفلاج ممثلاً بقسم النشاط الطلابي قد وجّه في تعميم لمدارس المحافظة الاحتفاء والابتهاج بهذه المناسبة في الطابور الصباحي والحصتين الأولى والثانية وساعات النشاط وتفعيل البرامج والأنشطة والمسابقات لترسيخ أهمية هذه المناسبة الغالية في نفوس النشء وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
09:46 PM
عبر مسابقات تجسدت في حب الوطن والوفاء لقيادته
شهد هذا الأسبوع "الخامس عشر" تفاعل وتنافس في البرامج الوطنية بمدارس تعليم الأفلاج وذلك احتفاءً بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة، وأطلقت عددٌ من المدارس مسابقات تجسدت في حب الوطن والوفاء لقيادته وبثت المشاعر الوطنية بين منسوبي التعليم والطلاب كما خصصت لهذه المناسبة مناشط ثقافية ورياضية.
من جهة أخرى أكد مدير التعليم في كلمة وجّهها لقادة المدارس أهمية الاحتفاء بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والتعبير فيها عن المشاعر الوطنية، موضحًا أن هذه المناسبة الغالية تستحق الإعداد لها وإبرازها وفقًا للبرنامج الوزاري "لك يا سلمان".
وأوضح في الوقت نفسه ثقته الكبيرة في استشعار قادة المدارس قيمة مثل هذه المعاني لدى منسوبي المدرسة وطلابها، وبيّن مدير التعليم في كلمته أن هناك زيارات للمدارس لمتابعة البرامج المنفذة والاطلاع على جهود المدارس بهذه المناسبة.
وكان تعليم الأفلاج ممثلاً بقسم النشاط الطلابي قد وجّه في تعميم لمدارس المحافظة الاحتفاء والابتهاج بهذه المناسبة في الطابور الصباحي والحصتين الأولى والثانية وساعات النشاط وتفعيل البرامج والأنشطة والمسابقات لترسيخ أهمية هذه المناسبة الغالية في نفوس النشء وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.
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المصدر : الخليج 365
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