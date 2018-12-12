أمير عسير يرأس الاجتماع الأول لهيئة تطوير المنطقة ويستقبل "اليوسف"

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، على أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير؛ لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في منطقة عسير، مشيداً بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها التطوير وتقديم كافة الإمكانات لتقديم المزيد من الجهد العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير عسير في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة عسير, بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير، رئيس اللجنة التنفيذية والمستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان رئيس مكتب دعم هيئات التطوير وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة.

واطلع أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرض عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، بالإضافة إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة.

واطلع الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع على الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهام الممنوحة لها، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في كافة المجالات، وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والأعضاء، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.

كما استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يرافقه رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن محمد الجوفان، ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بأبها الشيخ عبدالله بن علي عسيري.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالجميع، منوهاً بما يشهده مرفق القضاء من قفزات تطويرية، تواكب القفزات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، التي تسير عليها البلاد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

كما تسلم أمير عسير نسخة من مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، مشيداً بالجهود التي يبذلها ديوان المظالم، في توثيق الأحكام والمراجع القضائية.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور اليوسف شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال، منوهاً بما يحظى به القضاء من عناية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يحقق رفع كفاءة الأداء القضائي.

