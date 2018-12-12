السعودية اليوم / مدني نجران يدشن حملة السلامة على دور الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة



نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

دشن مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، اللواء غازي يحيى الألمعي، اليوم حملة السلامة على دور الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأكد اللواء الألمعي أن الحملات مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية بهدف تعزيز الكشف الوقائي، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر، داعياً الجميع إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.

//انتهى//

22:10ت م

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نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسدشن مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، اللواء غازي يحيى الألمعي، اليوم حملة السلامة على دور الإيواء السياحي والفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.وأكد اللواء الألمعي أن الحملات مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية بهدف تعزيز الكشف الوقائي، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر، داعياً الجميع إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.//انتهى//22:10ت م0290

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