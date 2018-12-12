السعودية اليوم / رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن



عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن لدى حكومته دعم من المملكة العربية

وأشاد في مؤتمر صحفي عقده في ميناء عدن للحاويات، بدعم الأشقاء في المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).

وأكد عبدالملك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته ماضية في إجراء إصلاحات في المراحل والمرافق كافة، وهي تستمد قوتها من الشعب اليمني التوّاق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد.

// انتهى //

22:00ت م

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عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن لدى حكومته دعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بميناء عدن جنوب البلاد.وأشاد في مؤتمر صحفي عقده في ميناء عدن للحاويات، بدعم الأشقاء في المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).وأكد عبدالملك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته ماضية في إجراء إصلاحات في المراحل والمرافق كافة، وهي تستمد قوتها من الشعب اليمني التوّاق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد.// انتهى //22:00ت م0289

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