السعودية اليوم / مقتل 11 فردًا من الشرطة والجيش في أفغانستان



كابل 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

قتل 11 فردًا من الشرطة والجيش في أفغانستان في هجمات جديدة شنتها حركة طالبان.

فقد قُتل ستة جنود على الأقل بعد أن شنت حركة طالبان هجومًا على نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة جورم بإقليم باداخشان شمال شرقي أفغانستان، طبقًا لما ذكره عضو المجلس المحلي ناجي نزاري.

وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت أمس أسفرت أيضًا عن إصابة ستة آخرين.

وفي الوقت نفسه، ذكر مسؤول أن خمسة رجال شرطة قتلوا، عندما اقتحم مسلحو طالبان نقطة تفتيش بمنطقة جوريان بإقليم هيرات غربي أفغانستان.

وقال عضو المجلس الإقليمي سردار بهادوري، إن أربعة آخرين أصيبوا واحتجز ثلاثة رجال شرطة كرهائن.

وكان 31 شخصًا على الأقل قد قتلوا أمس - معظمهم من قوات الأمن- في هجمات للمسلحين في مختلف أنحاء كاول وقندز وقندهار.

// انتهى //

20:09ت م

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كابل 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسقتل 11 فردًا من الشرطة والجيش في أفغانستان في هجمات جديدة شنتها حركة طالبان.فقد قُتل ستة جنود على الأقل بعد أن شنت حركة طالبان هجومًا على نقطة تفتيش عسكرية بمنطقة جورم بإقليم باداخشان شمال شرقي أفغانستان، طبقًا لما ذكره عضو المجلس المحلي ناجي نزاري.وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت أمس أسفرت أيضًا عن إصابة ستة آخرين.وفي الوقت نفسه، ذكر مسؤول أن خمسة رجال شرطة قتلوا، عندما اقتحم مسلحو طالبان نقطة تفتيش بمنطقة جوريان بإقليم هيرات غربي أفغانستان.وقال عضو المجلس الإقليمي سردار بهادوري، إن أربعة آخرين أصيبوا واحتجز ثلاثة رجال شرطة كرهائن.وكان 31 شخصًا على الأقل قد قتلوا أمس - معظمهم من قوات الأمن- في هجمات للمسلحين في مختلف أنحاء كاول وقندز وقندهار.// انتهى //20:09ت م0255

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