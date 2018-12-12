شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:17 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرس.

وقد جرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .