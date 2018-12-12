شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط 4.3 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - عرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جانبًا من ضبطيات مكافحة المخدرات بجدة، وضرباتها الاستباقية لمروجي السموم واستهدافهم لأبناء الوطن. ونشرت الإدارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر الكمية المضبوطة، حيث بلغت تلك القضية (4.300) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة.

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