شكرا لقرائتكم طريقة اختيار الإطار الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المواطنين والمقيمين بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة.

وأوصى بالعناية بقراءة “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” عند الاختيار، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وبين المركز أن بطاقة كفاءة الطاقة “لإطارات السيارات”، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة” و”التماسك على الأسطح الرطبة” للإطارات اللذان يظهران على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وقال: إن مصطلح “كفاءة الطاقة” يُشير إلى مقدار “مقاومة الدوران” في الإطارات حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ “مقاومة الدوران”، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

أما مصطلح “التماسك على الأسطح الرطبة” فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتحتوي “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial, Bias, Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع لتبقى (هنا الرابط)؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .

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