شكرا لقرائتكم جمل ھائج ینقض على راعيه ویكسر رقبته بعفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصاب جمل ھائج راعيه وأطبق بفكيه على رقبته وكاد يقضي عليه، لولا وصول أبناء كفيله في الوقت المناسب، ليخلصوه من بين فكي الجمل.

وقعت ھذه الحادثة صباح اليوم الأربعاء بمحافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض، حيث ثار الجمل عندما قام الراعي (من جنسية إفريقية) بفك وثاقه، فأجھز الجمل عليه وعضه من رقبته حتى أصابه بكسر فيھا ورمى به لعدة أمتار، ما أفقده الوعي.

وحاول الجمل الانقضاض على راعيه مرة أخرى، إلا أن أبناء كفيله حضروا في الوقت المناسب ومنعوا بسيارتھم الجمل من الوصول للراعي الذي كان فاقدًا للوعي.

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