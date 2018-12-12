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شكرا لقرائتكم وفد الشرعية يتهم الحوثيين بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد مصدر في وفد الشرعية اليمنية، في اجتماع مشاورات السويد، بين الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين أنه تم التوصل لـ3 اتفاقات، تتضمن اتفاقًا بفتح حركة الطيران لمطار صنعاء عبر مطاري عدن وسيئون، واتفاق على الترتيبات الاقتصادية ووضع البنك المركزي، كما تم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن تبادل الأسرى وفقاً ل “العربية” .
وأضاف المصدر أن وفد الشرعية اتهم الانقلابيين الحوثيين بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن الحديدة، وكذلك اتهم الحوثيين بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن تعز.
وأكد المصدر أنه لا يوجد تفاهمات بشأن مشروع اتفاق الإطار السياسي.
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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشرعية يتهم الحوثيين بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن الحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .