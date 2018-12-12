شكرا لقرائتكم أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.



وقد رحب جلالته ، بسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمل جلالته سمو أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.

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