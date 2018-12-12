شكرا لقرائتكم المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار بمدينة ستراسبورج الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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