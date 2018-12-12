الان تتابع “مكافحة المخدرات” تحذر من خطر داهم ينشط أيام الامتحانات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات حذرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خطر داهم ينشط أيام الامتحانات. وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر: “أخي المواطن والمقيم.. مروجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات” ووجهت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عنهم قائلة: “وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على 995 وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية”

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