الان تتابع شاهد .. ضبط أكثر من 4 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات عرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جانبا من ضبطيات مكافحة المخدرات بـجدة وضرباتها الإستباقية لمروجي السموم واستهدافهم لأبناء الوطن. و نشرت الإداراة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر الكمية المضبوطة، حيث بلغت تلك القضية (٤,٣٠٠) كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة .

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