السعودية اليوم / بدء المفاوضات الدولية حول تغير المناخ في بولندا

الأمم المتحدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
بدأ وزراء نحو مئة دولة، في كاتوفيتسا البولندية، التفاوض على اتفاق نهائي للتحرك قدماً على مسار العمل المناخي، من أجل الاتفاق على خطة لتطبيق اتفاق باريس التاريخي حول المناخ بحلول منتصف القرن الحالي.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم، أن العالم لا يستطيع تحمل تكلفة الفشل في المؤتمر.
يذكر أنه قبل ثلاثة سنوات اتفقت الدول خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، على فعل كل ما يمكن للحد من ارتفاع حرارة الأرض لكي لا تزيد عن درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، والاقتراب من درجة ونصف مئوية بقدر الإمكان.
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21:11ت م
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