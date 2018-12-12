

الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وقد عبر سمو ولي عهد مملكة البحرين، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.

// انتهى //

21:04ت م

0272



الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، عبر فيه سموه عن تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله -، داعياً الله أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.وقد عبر سمو ولي عهد مملكة البحرين، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيدة، سائلاً الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.// انتهى //21:04ت م0272

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ولي عهد مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .