

عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج اليوم، بعثة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة رئيس دائرة التعاون الدولي والتنموي لدول آسيا والشرق والأوسط والمحيط الهادي بيير اميلهات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعاون الانمائي والتدخلات التنموية للاتحاد خلال الفترة القادمة في عدة مجالات أهمها دعم النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.

وأشاد العوج، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لليمن، مشدداً على ضرورة أن يمر الدعم عبر القنوات الرسمية للحكومة بما يتوافق مع أولويات الحكومة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ورفع مستوى أدائها.

// انتهى //

21:03ت م

0271



عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج اليوم، بعثة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة رئيس دائرة التعاون الدولي والتنموي لدول آسيا والشرق والأوسط والمحيط الهادي بيير اميلهات.وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعاون الانمائي والتدخلات التنموية للاتحاد خلال الفترة القادمة في عدة مجالات أهمها دعم النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.وأشاد العوج، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لليمن، مشدداً على ضرورة أن يمر الدعم عبر القنوات الرسمية للحكومة بما يتوافق مع أولويات الحكومة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ورفع مستوى أدائها.// انتهى //21:03ت م0271

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / وزير التخطيط اليمني يلتقي بعثة من الاتحاد الأوروبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .