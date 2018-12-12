السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة سمو الشيخة نورة آل خليفة



الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سمو ولي العهد الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر جلالة ملك مملكة البحرين، عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة، داعياً المولى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

// انتهى //

21:03ت م

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الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيه سموه عن تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة ـ رحمها الله ـ.وسأل سمو ولي العهد الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.وقد عبر جلالة ملك مملكة البحرين، عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة، داعياً المولى أن يحفظ سموه من كل مكروه.// انتهى //21:03ت م0270

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