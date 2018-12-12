السعودية اليوم / اليمن يبحث مع منظمة "الفاو" التعاون في المجالين الزراعي والسمكي



عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني عبدالرزاق الأشول اليوم، مع المنسق الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أحمد اسماعيل، التعاون المشترك في المجالين الزراعي والسمكي في اليمن.

وأكد الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية التعاون المشترك مع المنظمات الدولية لتحسين العمل في المعاهد السمكية والزراعية التابعة للوزارة على مستوى المحافظات المحررة، وتطوير المناهج التعليمية ضمن المعايير الحديثة، بما يسهم في تحسين المخرجات الفنية والمهنية في مواقع العمل.

وأشاد الوزير اليمني بدور منظمة الفاو في تنفيذ برامج تطويرية وتحسينية في عدد من القطاعات الخدمية التي تستهدف المواطنيين وتساهم في التخفيف من معاناتهم المعيشية.

// انتهى //

20:40ت م

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عدن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني عبدالرزاق الأشول اليوم، مع المنسق الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أحمد اسماعيل، التعاون المشترك في المجالين الزراعي والسمكي في اليمن.وأكد الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية التعاون المشترك مع المنظمات الدولية لتحسين العمل في المعاهد السمكية والزراعية التابعة للوزارة على مستوى المحافظات المحررة، وتطوير المناهج التعليمية ضمن المعايير الحديثة، بما يسهم في تحسين المخرجات الفنية والمهنية في مواقع العمل.وأشاد الوزير اليمني بدور منظمة الفاو في تنفيذ برامج تطويرية وتحسينية في عدد من القطاعات الخدمية التي تستهدف المواطنيين وتساهم في التخفيف من معاناتهم المعيشية.// انتهى //20:40ت م0266

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