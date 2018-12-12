شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:49 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م المناطق - واس عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية ، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .