شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى تدشين مركز الأمير نايف ومعهد التدريب النسائي والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل تدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني ، وافتتاح معهد التدريب النسائي الأمني ، وذلك بمقر كلية الملك فهد الأمنية في الرياض.

وفور وصول سمو وزير الداخلية مقر الحفل عزف السلام الملكي ، بعد ذلك وضع سموه حجر الأساس لمركز الأمير نايف للإبداع الأمني ، وشهد توقيع مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وكلية الملك فهد الأمنية ، وذلك لتعزيز الجهود لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي بين المدينة والكلية .

ثم شاهد سموه فيلماً قصيراً عن المركز الذي يختص بتأهيل منسوبي الجهات الامنية على ثقافة الإبداع والابتكار و تطوير التقنيات ذات الصلة بالعمل الأمني .

بعد ذلك افتتح سمو وزير الداخلية، معهد التدريب النسائي الأمني بالكلية ، الذي يختص بتهيئة وتأهيل المرأة على متطلبات تنفيذ المهام الامنية الميدانية ، حيث اطلع سموه على مرافق المعهد الذي تم تجهيزه بصالات وميادين حديثة للتدريب العسكري على فنون الدفاع عن النفس ، والرماية، ومهام التفتيش وغيرها من متطلبات العمل الامني .

ووقف سمو وزير الداخلية خلال جولته الميدانية في الكلية على عدد من القاعات الدراسية وميادين التدريب .

وأوضح مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج في كلمته بهذه المناسبة أن التطور الذي تشهده الكلية الذي جعلها تتميز في مستوى برامجها التدريبية الأمنية في مختلف التخصصات الأمنية، وذلك بفضل ما توفره لها القيادة من إمكانيات كبيرة تتمثل في البنية التحتية النموذجية، والميادين المتخصصة، والمعامل المتطورة، ووسائل التقنية الحديثة، لتواكب بذلك التطور الذي تعيشه بلادنا على الأصعدة كافة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م بإذن الله .

حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وصاحب الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.