شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة يناقش دور كتاب الرأي في تشكيل الوعي المجتمعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استضافت ديوانية كتاب الرأي في جدة، أمس الأول، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

والتقى سموه عددًا من أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، حيث تبادل الحديث معهم حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التنموية التي تهم متابعات الخليج 365 السعودي وبالأخص في منطقة مكة المكرمة، والدور الذي يقوم به كتاب الرأي والمثقفين في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي في المجتمع، وأهمية العلاقة التكاملية بين المسؤولين والكتاب في دعم مسيرة الوطن.

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