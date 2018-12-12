شكرا لقرائتكم صراع بين الطب والوصفات الشعبية عبر وسم #عطنا_أفضل_علاج_للكحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - “كل يغني على ليلاه” هذا هو لسان حال التغريدات المتباينة التي يضمها وسم “عطنا أفضل علاج للكحة” ففي حين يرى فريق من المغردين أن الأدوية الحديثة مفيدة في علاج الكحة انبرى البعض الآخر للدفاع عن الوصفات الشعبية.

وقدم العديد من المغردين في الوسم وصفات شعبية تتضمن أعشابًا ونباتات عطرية تساعد على إذابة البلغم وضبط التنفس وإزالة الكحة، وفي المقابل احتشد الوسم بالعديد من صور وأسماء الأدوية التقليدية التي تعالج نزلات البرد والكحة.

والمعروف أن الكحة تزداد خاصة في فصل الشتاء بين الأطفال بسبب نزلات البرد الشائعة، والتي يكون من أعراضها احتقان الحلق والسعال وارتفاع درجة الحرارة والعطس وجميعها أعراض تسبب الضيق، ولكن عادة ما تزول بعد أسبوع من تلقاء نفسها.

وبحسب الدراسات فإن الأطفال يصابون بعدد يتراوح بين 6 و8 نوبات برد سنويًّا أي أكثر من ضعف العدد الذي يصاب به البالغون، فيما لم يثبت فعالية شيء ما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض مثل انسداد الأنف أو سيولتها والعطس، حيث تبقى جميع العلاجات أو الوصفات مؤقتة.

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