شكرا لقرائتكم #الكويت: مستعدون لاستضافة التوقيع على اتفاق السلام باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الكويت أنها على أتم الاستعداد لاستضافة التوقيع على اتفاق السلام النهائي في اليمن حال التوصل إلى تسوية في المشاورات الجارية الآن في السويد.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد خلال مؤتمر صحفي جمعه اليوم مع وزيرة خارجية النمسا: إن المنطقة تمر بمخاض عسير وتحدٍّ كبير؛ “مما يضاعف من مسؤولياتنا لحشد الجهود وعلينا التفاؤل بإيجاد حلول لجميع هذه الجروح النازفة في اليمن وسورية وليبيا”؛ بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأشار الخالد إلى أن الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع الأشقاء في اليمن في أي وقت يرونه مناسبًا لإنهاء الحرب ونأمل أن يكون التوقيع على الاتفاق في الكويت.

يذكر أن الكويت كانت قد استضافت في عام 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنتهِ إلى حل ينهي الصراع هناك.

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