شكرا لقرائتكم انقطاع الكهرباء عن مستشفى أبها للولادة يستنفر صحة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت صحة عسير عن سبب انقطاع التيار عن مستشفى أبها للولادة والأطفال والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت صحة عسير على لسان المتحدث الرسمي، عبدالعزيز ال شائع، أن خللًا فنيًّا مؤقتًا حدث في أحد القواطع الرئيسية لشركة الكهرباء والمغذية لمستشفى أبها للولادة والأطفال أدى إلى حدوث انقطاع لتيار الكهرباء المغذي للمستشفى.

وأضاف أنه على الفور عملت المولدات الاحتياطية التابعة للمستشفى مباشرة بشكل أوتوماتيكي وعاد التيار بشكل فوري عبر المولدات الاحتياطية المهيأة والمجهزة لأي طارئ، حيث يوجد بالمستشفى ٣ مولدات احتياطية متطورة تغذي الأقسام الحرجة بالمستشفى، وتم تمرير البلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في صحة عسير كما هو متبع، والتنسيق مع شركة الكهرباء.

وأضاف: وتطبيقًا لخطط السلامة قامت إدارة الطوارئ بصحة عسير بتفعيل الخطط المعدة مسبقًا في مثل هذه الحالات كإجراء احترازي، حيث تم إرسال عدة فرق إسعافية من صحة عسير وبعض المستشفيات الخاصة، و٣ فرق قيادة ميدانية، وفرقة سلامة ميدانية، وفريق صيانة متخصص من الشؤون الهندسية بصحة عسير مع تواجد فرق صيانة من شركة الكهرباء حتى تم إصلاح الخلل الفني وعودة التيار الرئيسي بشكل كامل، وذلك بمتابعة ميدانية وإشراف من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وبفضل من الله فإن جميع الإجراءات الطبية لم تتأثر خلال فترة إصلاح الخلل الفني.

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