الان تتابع وزير الداخلية يفتتح معهد التدريب النسائي الأمني المختص بتأهيل المرأة لتنفيذ المهام الميدانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس افتتح وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، معهد التدريب النسائي الأمني الذي يختص بتهيئة وتأهيل المرأة على متطلبات تنفيذ المهام الأمنية الميدانية.

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