شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف ينقل تعازي خادم الحرمين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

نقل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يرافقه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وقد رحب ، أمير المنطقة الشرقية ونائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمل أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.