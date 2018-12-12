شكرا لقرائتكم خبر عن ديوانية كتاب الرأي في جدة تستضيف نائب أمير مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استضافت ديوانية كتاب الرأي في جدة أمس الأول نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز. استضافت ديوانية كتاب الرأي في جدة أمس الأول نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز. والتقى عدداً من أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، حيث تبادل الحديث معهم حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التنموية التي تهم المواطن السعودي وبالأخص في منطقة مكة المكرمة، والدور الذي يقوم به كتاب الرأي والمثقفين في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي في المجتمع ، وأهمية العلاقة التكاملية بين المسؤولين والكتاب في دعم مسيرة الوطن.



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