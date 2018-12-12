شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مستشفى أبها للولادة والأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أوضحت صحة عسير في بيان لها، أن خللاً فنياً مؤقتاً حدث في إحدى القواطع الرئيسية لشركة الكهرباء والمغذية لمستشفى أبها للولادة والأطفال، أدى إلى حدوث انقطاع لتيار الكهرباء المغذي للمستشفى، وعلى الفور عملت المولدات الاحتياطية التابعة للمستشفى مباشرة بشكل أوتوماتيكي، وعاد التيار الكهربائي بشكل فوري عبر المولدات الاحتياطية المُهيئة والمجهزة لأي طارئ، حيث يوجد بالمستشفى ثلاث مولدات احتياطية متطورة تغذي الأقسام الحرجة بالمستشفى، فيما تم تمرير البلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في صحة عسير كما هو متبع، والتنسيق مع شركة الكهرباء.

وأضافت أنه تطبيقاً لخطط السلامة، فقد قامت إدارة الطوارئ بصحة عسير بتفعيل الخطط المعدة لها مسبقاً في مثل هذه الحالات كإجراء احترازي، حيث تم إرسال عدة فرق إسعافية من صحة عسير وبعض المستشفيات الخاصة، وثلاث فرق قيادة ميدانية وفرقة سلامة ميدانية، وفريق صيانة متخصص من الشؤون الهندسية، مع تواجد فرق صيانة من شركة الكهرباء، حتى تم إصلاح الخلل الفني وعودة التيار الرئيسي بشكل كامل، وذلك بمتابعة ميدانية وإشراف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، ولم تتأثر جميع الإجراءات الطبية خلال فترة إصلاح الخلل الفني.