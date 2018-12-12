شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على عيادات الحجامة المُرخصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

قام المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالمشاركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة بإدارة الالتزام، بجولة رقابية على عيادات الحجامة المرخصة في مدينة الرياض، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية التي حددها المركز.

واشتملت المخالفات المرصودة على: العمل بدون تسجيل وتصنيف، وعدم وجود رخصة مزاولة مهنة، واستخدام أجهزة غير مصرّح بها، ووجود إعلانات تحتوي على ادّعاءات طبية مخالفة، وعمل بعض الممارسين في منشأة لا يتبعون لها، بالإضافة إلى وجود كؤوس للحجامة مكشوفة داخل العيادة دون تعقيم، والتخلص الخاطئ من الأدوات الحادة والنفايات، وعدم وجود الشهادة الصحية للممارسين، والعديد من المخالفات الأخرى.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر بن سعيد الأحمري، أن الجولة التفتيشية تهدف إلى رفع الوعي للعاملين في عيادات الحجامة، وتزويدهم بالإجراءات والسياسات المتبعة في عيادات الحجامة، للوصول إلى ممارسة صحية آمنة.

وشدد على ضبط أداء الممارسين والمنشآت المرخصة حسب المعايير الفنية والأنظمة والتعليمات المعتمدة من قِبل المركز، وضرورة تطبيقها بالشكل الصحيح ومخالفة من يقوم بالتهاون بها.