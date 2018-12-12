شكرا لقرائتكم خبر عودة الإملاء والخط للمناهج الفصل الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها.

وأوضحت الوزارة في حسابها على تويتر اليوم عن عودة الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني، والبداية من الصف الثالث الابتدائي، وبقية السنوات الدراسية في المرحلة الابتدائية ستكون العام المقبل، ولفتت إلى أن النصوص التي يتضمنها الكتاب الجديد مأخوذة من رؤية المملكة 2030، حتى يعيشها الجيل الحالي من الآن.

كما كشفت الوزارة عن مقرر نوعي في المرحلة الثانوية حول تطوير مهارات التفكير الناقد والفلسفة للمرة الأولى، نسخة عربية من مقرر يطبق في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتكون من أربعة مكونات رئيسة: كتاب للطالب، ودليل للمعلم، ودليل للأسرة، ودليل للمتدرب.

وشملت سلسلة تطوير المقررات الدراسية مادة متخصصة في مبادئ القانون بعنوان "القانون في حياتنا" للتعرف على ماهية القانون ومصادره، والتعرف على المؤسسات القانونية في المملكة، وبناء اتجاهات إيجابية للقانون واحترامه، ومعرفة الأنظمة القانونية المرتبطة بحياتنا.