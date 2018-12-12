شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية ينقل تعازي القيادة لملك البحرين في وفاة نورة آل خليفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

نقل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة، رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، يرافقه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد.

ورحب ملك البحرين بأمير المنطقة الشرقية ونائبه، معربا عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهما الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمل الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.