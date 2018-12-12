شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بمقر الإمارة في جدة، أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي عبدالعزيز بن عبود، يرافقه وكيل الفوج خالد بن نايف القحطاني.

وقدم الأمير عبدالله بن بندر شكره وتقديره لجميع منسوبي الفوج الأول على ما يقومون به من أعمال.

من جانبه عبر أمير الفوج الأول والوكيل عن شكرهما لنائب أمير منطقة مكة على كلماته، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.