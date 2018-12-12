السعودية | السعودية تدين بشدة عملية إطلاق النار في ستراسبورغ

شكرا لقرائتكم السعودية تدين بشدة عملية إطلاق النار في ستراسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدد المصدر وقوف السعودية ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان رجل قد أطلق النار على سوق في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا) مساء الثلاثاء، موقعاً قتيلين وعددا من الجرحى. وبينما فر المشتبه به الرئيسي إلا أنه تم اعتقال أربعة أشخاص على صلة به.