أمير الشرقية في المنامة لنقل تعازي خادم الحرمين في وفاة نورة آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم

نقل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

وقد رحب الملك حمد بن عيسى بأمير المنطقة الشرقية ونائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لقيادة المملكة على تعازيها ومواساتها، وعلى مشاعرها الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمل ملك البحرين أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.