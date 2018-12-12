حائل.. "رابطة الثمامية" تزرع مائة شجرة طلح بوادي الرُمة

محمد بن مسعود - الدمام - ما لها من قيمة بيئية تساهم في مكافحة التصحر

زرَع أعضاء رابطة الثمامية الخضراء بمركز الثمامية، 240 كلم جنوب حائل، اليوم، مائة من أشجار الطلح، على جنبات وادي الرُمة، جنوب الثمامية.

وذكر حمود شليويح الحربي، أن اختيار زراعة شجر الطلح، جاء لما لهذه الشجرة من قيمة بيئية تساهم في مكافحة التصحر، وتعويضاً لما تم احتطابه للأسف من أشجار الطلح التي كانت تظهر بكثرة بالمنطقة خلال السنوات الماضية.

وقال: تلبية لتحقيق مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة بغرس 4 ملايين شجرة بحلول 2020، انطلقت هذه المبادرة التي تعتبر إكمالاً لما سبقها من مبادرات بالمركز، لزراعة أكبر عدد من الأشجار المتنوعة التي تناسب طبيعة المنطقة وتنمو فيها.

وأضاف فالح موسى الحربي أن الرابطة تحرص على إعادة جزء من الغطاء النباتي المفقود من أنواع الأشجار كافة، التي فُقدت نتيجة للاحتطاب أو الرعي الجائرين.

وذكر عبدالله دغيمان الحربي أن أعضاء رابطة الثمامية الخضراء، ومن منطلق إيمانهم بأهمية الشجرة في بيئة الإنسان، وما لها من فوائد طبيعية عظيمة فقدها المواطنون بفقد أنواع من الأشجار التي كانت يوماً سمة من سمات المكان.

وأشار "الحربي" إلى أن زراعة مائة شجرة اليوم، سيتبعها زراعة مائة شجرة أخرى خلال الأيام المقبلة، في موقع آخر مناسب، وتم تأخيرها لإتاحة الفرصة لأعضاء الرابطة الذين لم يتمكنوا من المشاركة هذا اليوم.

وشكر أعضاء الرابطة، رئيس مركز الثمامية فيحان فلاح الحربي، على جهوده في تسهيل مهام الرابطة وتحديد الأماكن التي تتم الزراعة فيها، كما شكروا فالح مفلح الحربي، الذي أعدّ تأسيس الرابطة وهدفها ورسالتها ورؤيتها وآليات التنفيذ لها، وتلقي الملاحظات لتطويرها في الحملات القادمة للرابطة.

كما شكر الأعضاء، مشتل أبو سامي للنبات البرية بالقصيم، الذي ساهم بإهداء الرابطة 200 شجرة طلح.