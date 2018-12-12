واشنطن تسعى إلى إعادة فرض القيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية

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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ أن واشنطن ستسعى للعمل مع المجلس المؤلف من 15 عضوًا لإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وقال "بومبيو" وفقاً لـ"رويترز": "إنه ينبغي عدم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران في 2020".
وطالب الوزير الأميركي مجلس الأمن بتطبيق إجراءات تفتيش واعتراض في الموانئ وأعالي البحار؛ لإحباط مساعي إيران المتواصلة للالتفاف على القيود على السلاح.
واشنطن تسعى إلى إعادة فرض القيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ أن واشنطن ستسعى للعمل مع المجلس المؤلف من 15 عضوًا لإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وقال "بومبيو" وفقاً لـ"رويترز": "إنه ينبغي عدم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران في 2020".
وطالب الوزير الأميركي مجلس الأمن بتطبيق إجراءات تفتيش واعتراض في الموانئ وأعالي البحار؛ لإحباط مساعي إيران المتواصلة للالتفاف على القيود على السلاح.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:52 PM
"بومبيو": إجراءات تفتيش واعتراض لسفن طهران
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ أن واشنطن ستسعى للعمل مع المجلس المؤلف من 15 عضوًا لإعادة فرض قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وقال "بومبيو" وفقاً لـ"رويترز": "إنه ينبغي عدم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران في 2020".
وطالب الوزير الأميركي مجلس الأمن بتطبيق إجراءات تفتيش واعتراض في الموانئ وأعالي البحار؛ لإحباط مساعي إيران المتواصلة للالتفاف على القيود على السلاح.
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المصدر : الخليج 365
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