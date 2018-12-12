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انت الان تتابع "شاهد".. "فيصل بن خالد" يتسلّم التقرير الإحصائي لفريق الهلال الأحمر التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد، يرافقه فريق الهلال الأحمر التطوعي، وعدد من قيادات ومنسوبي الهيئة.
وفي بداية اللقاء تسلّم التقرير الإحصائي عن عمل ومبادرات الفريق التطوعي، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي كونه سلوكًا ومبدأً إسلاميًّا وحضاريًّا يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته، مستمعًا لشرح من أعضاء الفريق التطوعي عن أهم البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.
وجرى بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة، وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين.
ونوّه إلى الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.
وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.
"شاهد".. "فيصل بن خالد" يتسلّم التقرير الإحصائي لفريق الهلال الأحمر التطوعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد، يرافقه فريق الهلال الأحمر التطوعي، وعدد من قيادات ومنسوبي الهيئة.
وفي بداية اللقاء تسلّم التقرير الإحصائي عن عمل ومبادرات الفريق التطوعي، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي كونه سلوكًا ومبدأً إسلاميًّا وحضاريًّا يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته، مستمعًا لشرح من أعضاء الفريق التطوعي عن أهم البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.
وجرى بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة، وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين.
ونوّه إلى الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.
وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:29 PM
قال: العمل التطوعي سلوك إسلامي وحضاري
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد، يرافقه فريق الهلال الأحمر التطوعي، وعدد من قيادات ومنسوبي الهيئة.
وفي بداية اللقاء تسلّم التقرير الإحصائي عن عمل ومبادرات الفريق التطوعي، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي كونه سلوكًا ومبدأً إسلاميًّا وحضاريًّا يجسد لحمة المجتمع والتعاون بين أفراده ومؤسساته، مستمعًا لشرح من أعضاء الفريق التطوعي عن أهم البرامج المنفذة خلال الفترة الماضية.
وجرى بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة، وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين.
ونوّه إلى الجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشروعات التطوعية والأعمال الإنسانية.
وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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