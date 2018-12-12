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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، محاضرة لمنسوبيها كافة من ضباط وأفراد وموظفين، بعنوان: "التحول المؤسسي في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، بقاعة المحاضرات الرئيسة بمديرية المنطقة. ألقى المحاضرة المستشار الأكاديمي عبد الرحمن بن محمد عريف، تطرق فيها إلى الأهداف العامة للرؤية ومحاورها الأساسية لما فيه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمستقبل الأجيال القادمة، وأهمية إسهام الموارد البشرية في تحقيق الغايات، بما في ذلك مواكبة الأنظمة الإدارية والاقتصادية لتحقيق مؤشرات أداء فاعلة ومخرجات ذات تغذية راجعة تسهم في ازدهار الوطن بشبابه ومقدراته وإمكاناته المتنوعة.

"عريف" يحاضر عن "التحوُّل المؤسّسي في ظلِّ رؤية المملكة ٢٠٣٠" بمدني مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12 أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، محاضرة لمنسوبيها كافة من ضباط وأفراد وموظفين، بعنوان: "التحول المؤسسي في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، بقاعة المحاضرات الرئيسة بمديرية المنطقة. ألقى المحاضرة المستشار الأكاديمي عبد الرحمن بن محمد عريف، تطرق فيها إلى الأهداف العامة للرؤية ومحاورها الأساسية لما فيه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمستقبل الأجيال القادمة، وأهمية إسهام الموارد البشرية في تحقيق الغايات، بما في ذلك مواكبة الأنظمة الإدارية والاقتصادية لتحقيق مؤشرات أداء فاعلة ومخرجات ذات تغذية راجعة تسهم في ازدهار الوطن بشبابه ومقدراته وإمكاناته المتنوعة. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 07:27 PM أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، محاضرة لمنسوبيها كافة من ضباط وأفراد وموظفين، بعنوان: "التحول المؤسسي في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، بقاعة المحاضرات الرئيسة بمديرية المنطقة. ألقى المحاضرة المستشار الأكاديمي عبد الرحمن بن محمد عريف، تطرق فيها إلى الأهداف العامة للرؤية ومحاورها الأساسية لما فيه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة لمستقبل الأجيال القادمة، وأهمية إسهام الموارد البشرية في تحقيق الغايات، بما في ذلك مواكبة الأنظمة الإدارية والاقتصادية لتحقيق مؤشرات أداء فاعلة ومخرجات ذات تغذية راجعة تسهم في ازدهار الوطن بشبابه ومقدراته وإمكاناته المتنوعة.

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المصدر : الخليج 365