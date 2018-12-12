الندوة العالمية للشباب الإسلامي تفتتح بئرَيْن جديدتَيْن في تايلاند

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افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، بالتعاون مع جمعيتي الصحابة والليزر للمقاولات، بئرين سطحيين جديدين على عمق (25) مترًا، بمحافظتي فطاني، وجالا في تايلاند.
تحرص الندوة على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية في العديد من الدول الفقيرة والمناطق النائية التي يحتاج ساكنوها للمياه النقية الصالحة للشرب.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي تفتتح بئرَيْن جديدتَيْن في تايلاندصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، بالتعاون مع جمعيتي الصحابة والليزر للمقاولات، بئرين سطحيين جديدين على عمق (25) مترًا، بمحافظتي فطاني، وجالا في تايلاند.
تحرص الندوة على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية في العديد من الدول الفقيرة والمناطق النائية التي يحتاج ساكنوها للمياه النقية الصالحة للشرب.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:20 PM
بعمق "25" مترًا بمحافظتَيْ فطاني وجالا
افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، بالتعاون مع جمعيتي الصحابة والليزر للمقاولات، بئرين سطحيين جديدين على عمق (25) مترًا، بمحافظتي فطاني، وجالا في تايلاند.
تحرص الندوة على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية في العديد من الدول الفقيرة والمناطق النائية التي يحتاج ساكنوها للمياه النقية الصالحة للشرب.
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المصدر : الخليج 365
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