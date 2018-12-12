الندوة العالمية للشباب الإسلامي تفتتح بئرَيْن جديدتَيْن في تايلاند

محمد بن مسعود - الدمام - بعمق "25" مترًا بمحافظتَيْ فطاني وجالا

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، بالتعاون مع جمعيتي الصحابة والليزر للمقاولات، بئرين سطحيين جديدين على عمق (25) مترًا، بمحافظتي فطاني، وجالا في تايلاند.

تحرص الندوة على تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية في العديد من الدول الفقيرة والمناطق النائية التي يحتاج ساكنوها للمياه النقية الصالحة للشرب.