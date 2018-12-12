طرفا النزاع اليمني يتفقان على إعادة فتح مطار صنعاء

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أفادت مصادر مطلعة على المشاورات اليمنية أن طرفي النزاع في اليمن وافقا، اليوم (الأربعاء)، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية، في واحد من إجراءات بناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.
واتفقت الحكومة الشرعية مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها، ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.
طرفا النزاع اليمني يتفقان على إعادة فتح مطار صنعاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أفادت مصادر مطلعة على المشاورات اليمنية أن طرفي النزاع في اليمن وافقا، اليوم (الأربعاء)، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية، في واحد من إجراءات بناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.
واتفقت الحكومة الشرعية مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها، ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:26 PM
ستخضع الرحلات لتفتيش الحكومة قبل توجهها إلى العاصمة
أفادت مصادر مطلعة على المشاورات اليمنية أن طرفي النزاع في اليمن وافقا، اليوم (الأربعاء)، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية، في واحد من إجراءات بناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.
واتفقت الحكومة الشرعية مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها، ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.
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المصدر : الخليج 365
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