حُكم عليه 27 مرة في 3 دول.. فرنسا تطارد مهاجم ستراسبورغ

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تنفّذ قوات أمنية فرنسية، اليوم (الأربعاء)، عملية بحث واسعة عن متطرف لديه سوابق عدة، وأطلق النار مساء أمس على رواد سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ في شرق فرنسا، مُوقعًا ثلاثة قتلى أحدهم بحالة موت سريري و13 جريحًا.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هيتز، أن المشتبه به اسمه "شريف. س"، وهو مولود بستراسبورغ في فبراير (24 شباط) 1989.
وأوضح "هيتز" أن المطارد معروف جدًّا لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف، مضيفًا أنه الخليج 365 أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وسبق أن سُجن عدة مرات.
من جهته أفاد النائب العام في مؤتمر صحافي بستراسبورغ، بأن المشتبه به تطرف في السجن ورُصد سلوكه المتشدد في 2015؛ ما جعل اسمه يُدرج في سجلات الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي.
وأضف أنه "بالنظر إلى المكان المستهدف وطريقة التنفيذ التي اعتمدها المهاجم وبياناته الشخصية وشهادات جُمعت ممن شاهدوه؛ فإن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تولّى التحقيق في الوقائع.
حُكم عليه 27 مرة في 3 دول.. فرنسا تطارد مهاجم ستراسبورغصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
تنفّذ قوات أمنية فرنسية، اليوم (الأربعاء)، عملية بحث واسعة عن متطرف لديه سوابق عدة، وأطلق النار مساء أمس على رواد سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ في شرق فرنسا، مُوقعًا ثلاثة قتلى أحدهم بحالة موت سريري و13 جريحًا.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هيتز، أن المشتبه به اسمه "شريف. س"، وهو مولود بستراسبورغ في فبراير (24 شباط) 1989.
وأوضح "هيتز" أن المطارد معروف جدًّا لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف، مضيفًا أنه الخليج 365 أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وسبق أن سُجن عدة مرات.
من جهته أفاد النائب العام في مؤتمر صحافي بستراسبورغ، بأن المشتبه به تطرف في السجن ورُصد سلوكه المتشدد في 2015؛ ما جعل اسمه يُدرج في سجلات الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي.
وأضف أنه "بالنظر إلى المكان المستهدف وطريقة التنفيذ التي اعتمدها المهاجم وبياناته الشخصية وشهادات جُمعت ممن شاهدوه؛ فإن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تولّى التحقيق في الوقائع.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:22 PM
معروف لدى القضاء بسوابق جرائم
تنفّذ قوات أمنية فرنسية، اليوم (الأربعاء)، عملية بحث واسعة عن متطرف لديه سوابق عدة، وأطلق النار مساء أمس على رواد سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ في شرق فرنسا، مُوقعًا ثلاثة قتلى أحدهم بحالة موت سريري و13 جريحًا.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس نيابة مكافحة الإرهاب ريمي هيتز، أن المشتبه به اسمه "شريف. س"، وهو مولود بستراسبورغ في فبراير (24 شباط) 1989.
وأوضح "هيتز" أن المطارد معروف جدًّا لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف، مضيفًا أنه الخليج 365 أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وسبق أن سُجن عدة مرات.
من جهته أفاد النائب العام في مؤتمر صحافي بستراسبورغ، بأن المشتبه به تطرف في السجن ورُصد سلوكه المتشدد في 2015؛ ما جعل اسمه يُدرج في سجلات الإبلاغ للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي.
وأضف أنه "بالنظر إلى المكان المستهدف وطريقة التنفيذ التي اعتمدها المهاجم وبياناته الشخصية وشهادات جُمعت ممن شاهدوه؛ فإن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تولّى التحقيق في الوقائع.
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المصدر : الخليج 365
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