الكويت مستعدة لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب اليمنية

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أعرب وزير الخارجية الكويتي، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصَّل الفرقاء إلى تسوية.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس: "إن الكويت على أتمّ الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون أنه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلم والتوقيع على الاتفاق؛ الذي نأمل أن يكون في دولة الكويت"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وشدّد على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعيًا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه المأساة الدامية.
ولم يتطرّق الوزير الكويتي لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد.
واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنتهِ إلى حلٍّ ينهي الصراع هناك.
الكويت مستعدة لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام ينهي الحرب اليمنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أعرب وزير الخارجية الكويتي، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصَّل الفرقاء إلى تسوية.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس: "إن الكويت على أتمّ الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون أنه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلم والتوقيع على الاتفاق؛ الذي نأمل أن يكون في دولة الكويت"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وشدّد على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعيًا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه المأساة الدامية.
ولم يتطرّق الوزير الكويتي لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد.
واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنتهِ إلى حلٍّ ينهي الصراع هناك.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:21 PM
وزير الخارجية شدَّد على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي للأزمة
أعرب وزير الخارجية الكويتي، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصَّل الفرقاء إلى تسوية.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس: "إن الكويت على أتمّ الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون أنه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلم والتوقيع على الاتفاق؛ الذي نأمل أن يكون في دولة الكويت"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وشدّد على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعيًا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه المأساة الدامية.
ولم يتطرّق الوزير الكويتي لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد.
واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنتهِ إلى حلٍّ ينهي الصراع هناك.
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المصدر : الخليج 365
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