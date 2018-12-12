"الجبير" يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية "ارسقا"

محمد بن مسعود - الدمام - بحثوا خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

رأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن "ارسقا".

وشارك في الاجتماع كل من: وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية السوداني الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي.

وبحث وزراء خارجية الدول المشاركة خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح الوزير "الجبير" أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس هذا الكيان في خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة.

وأكد "الجبير" أن تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن يعكس رؤية القيادة؛ لتعزيز ما بين دول هذه المنطقة من تنسيق وتعاون.