"حدود جازان" يفوز بكأس مدير عام حرس الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - بتغلُّبه على نظيره في تبوك

حقق فريق حرس الحدود بمنطقة جازان، كأس المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بتغلبه على فريق حرس الحدود بمنطقة تبوك، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

جاء ذلك في ختام البطولة التي رعاها الفريق "البلوي"، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب معهد تدريب حرس الحدود في الرياض.

بدأ الحفل الختامي للبطولة بانطلاق المباراة النهائية، وتخلَّله استعراض لمهارات الوسائل الأمنية بين شوطَي المباراة، ودخول الهجانة وأوبريت أمني أدّاه مجموعة من الأطفال قبل تتويج الفريق الفائز واللاعبين.

ونُفذت البطولة على ثلاث مراحل بدءًا بالمرحلة التمهيدية التي اختتمت في تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٩هـ؛ حيث لعبت مبارياتها بين فرق قطاعات وإدارات المناطق، وتم تكريم الفرق الفائزة، ثم انطلقت منافسات مرحلة التصفيات التي اختتمت في تاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٣٩هـ؛ حيث لعبت مبارياتها بنظام المجموعات، بعد تقسيم الفرق المتأهلة على ثلاث مجموعات أُقيمت منافساتها على ملاعب قيادات مناطق: حرس الحدود الشمالية، وعسير، وجدة.

واختتمت منافسات المرحلة الثالثة النهائية التي لعبت مبارياتها بنظام المقص بين مجموعات المناطق المتأهلة (جازان، تبوك، الشرقية، والرياض).

شارك في إدارة مباريات البطولة على مدار مراحلها الثلاث عددٌ من الحكام المعتمدين، كما شهدت منافساتها بروزَ عدد من اللاعبين بمستويات فنية لافتة؛ حيث أعلنت اللجنة المنظّمة للبطولة عن جوائز خاصة لأفضل لاعب وهداف وحارس، إضافة إلى جائزة اللعب النظيف.

وهدفت البطولة من إقامتها إلى تنشيط ممارسة الرياضة بين منسوبي حرس الحدود بشكل عام من خلال رسم الخطط والبرامج في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، وتعزيز روح التنافس والمحافظة على معدل اللياقة البدنية بين المنسوبين، إضافة لاختيار العناصر المميزة لتمثيل منتخب حرس الحدود في المسابقات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية؛ سعيًا لتحقيق المراكز المتقدمة التي تعكس الواقع المتطور الذي تشهده الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، التي تحظى بدعم واهتمام معالي مدير عام حرس الحدود.