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انت الان تتابع أمين إسلامية جزر القمر لـ"الخليج 365": برنامج ضيوف الملك يخدم مسلمي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد محمد عثمان، الأمين العام للرابطة الخيرية الإسلامية بجزر القمر، على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح خلال حديثه لـ"الخليج 365" أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة من أفضل البرامج ويخدم المسلمين على مستوى العالم، وهذه مكرمة غالية، وخصوصًا لضيوف جزر القمر، معبّرًا عن سعادته الغامرة وهو يتواجد في أقدس بقاع الأرض.
وأضاف أن عدد المعتمرين من بلاده يبلغ ١٩ معتمرًا يمثلون العلماء والدعاة والدبلوماسيين والشخصيات المعروفة بجزر القمر، موضحًا أن المملكة تطورت بشكل كبير في شتى المجالات العمرانية والتعليم والبنية التحتية والصحة، وأصبحت المملكة تُسابق الزمن في التطور والحضارة.
أمين إسلامية جزر القمر لـ"الخليج 365": برنامج ضيوف الملك يخدم مسلمي العالميوسف سفر الخليج 365 2018-12-12
أكد محمد عثمان، الأمين العام للرابطة الخيرية الإسلامية بجزر القمر، على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح خلال حديثه لـ"الخليج 365" أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة من أفضل البرامج ويخدم المسلمين على مستوى العالم، وهذه مكرمة غالية، وخصوصًا لضيوف جزر القمر، معبّرًا عن سعادته الغامرة وهو يتواجد في أقدس بقاع الأرض.
وأضاف أن عدد المعتمرين من بلاده يبلغ ١٩ معتمرًا يمثلون العلماء والدعاة والدبلوماسيين والشخصيات المعروفة بجزر القمر، موضحًا أن المملكة تطورت بشكل كبير في شتى المجالات العمرانية والتعليم والبنية التحتية والصحة، وأصبحت المملكة تُسابق الزمن في التطور والحضارة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
07:01 PM
أكد أن المملكة تطوّرت بشكل كبير في شتّى المجالات
أكد محمد عثمان، الأمين العام للرابطة الخيرية الإسلامية بجزر القمر، على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأوضح خلال حديثه لـ"الخليج 365" أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة من أفضل البرامج ويخدم المسلمين على مستوى العالم، وهذه مكرمة غالية، وخصوصًا لضيوف جزر القمر، معبّرًا عن سعادته الغامرة وهو يتواجد في أقدس بقاع الأرض.
وأضاف أن عدد المعتمرين من بلاده يبلغ ١٩ معتمرًا يمثلون العلماء والدعاة والدبلوماسيين والشخصيات المعروفة بجزر القمر، موضحًا أن المملكة تطورت بشكل كبير في شتى المجالات العمرانية والتعليم والبنية التحتية والصحة، وأصبحت المملكة تُسابق الزمن في التطور والحضارة.
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المصدر : الخليج 365
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