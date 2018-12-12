شاهد.. اكتساء جبال وأودية طريق وادي الفرع بالمدينة باللون الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت عدسة أبو جهاد العوفي مقطعًا مباشرًا للربيع، يُظهر اكتساء جبال وأودية طريق وادي الفرع بالمدينة المنورة باللون الأخضر؛ ما جعل من جبالها وسهولها لوحات فنية جميلة.

وقال "العوفي" لـ"الخليج 365": "إن الغطاء الأخضر الربيعي يبدأ من مخرج "القاحة" قبل المسيجيد على الطريق السريع حتى وادي الفرع جنوب المدينة المنورة".

ويقع وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، ويبعد عنها 150 كم جنوبًا على الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.