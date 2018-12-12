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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة معسكره التدريبي بالرياض استعداداً للسفر إلى روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي وبطولة موسكو الدولية في نسختها الثانية خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر الجاري.
ويستمر المعسكر الداخلي بالرياض حتى مساء بعد غد الجمعة وبعدها يغادر المنتخب إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمشاركة في المعسكر المشترك مع روسيا، ثم المشاركة في البطولة.
وسبق للمنتخب السعودي المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، ولكن في فئة تحت 15 سنة، وحقق فيها المنتخب السعودي ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية).
"أخضر المصارعة" يواصل الإعداد لـ"دولية روسيا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
يواصل المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة معسكره التدريبي بالرياض استعداداً للسفر إلى روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي وبطولة موسكو الدولية في نسختها الثانية خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر الجاري.
ويستمر المعسكر الداخلي بالرياض حتى مساء بعد غد الجمعة وبعدها يغادر المنتخب إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمشاركة في المعسكر المشترك مع روسيا، ثم المشاركة في البطولة.
وسبق للمنتخب السعودي المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، ولكن في فئة تحت 15 سنة، وحقق فيها المنتخب السعودي ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية).
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
06:43 PM
يواصل المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة معسكره التدريبي بالرياض استعداداً للسفر إلى روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي وبطولة موسكو الدولية في نسختها الثانية خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر الجاري.
ويستمر المعسكر الداخلي بالرياض حتى مساء بعد غد الجمعة وبعدها يغادر المنتخب إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمشاركة في المعسكر المشترك مع روسيا، ثم المشاركة في البطولة.
وسبق للمنتخب السعودي المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، ولكن في فئة تحت 15 سنة، وحقق فيها المنتخب السعودي ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية).
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المصدر : الخليج 365
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