"أخضر المصارعة" يواصل الإعداد لـ"دولية روسيا"

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين تحت 17 سنة معسكره التدريبي بالرياض استعداداً للسفر إلى روسيا للمشاركة في معسكر تدريبي وبطولة موسكو الدولية في نسختها الثانية خلال الفترة من 23 - 29 ديسمبر الجاري.

ويستمر المعسكر الداخلي بالرياض حتى مساء بعد غد الجمعة وبعدها يغادر المنتخب إلى العاصمة الروسية موسكو؛ للمشاركة في المعسكر المشترك مع روسيا، ثم المشاركة في البطولة.

وسبق للمنتخب السعودي المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، ولكن في فئة تحت 15 سنة، وحقق فيها المنتخب السعودي ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية).