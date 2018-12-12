- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خلال ترؤّسه مجلس المنطقة .. أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ترأس أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/ 1440هـ.
في بداية الجلسة رفع أمير المنطقة، باسم المجلس وأهالي المنطقة، أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة، وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي العهد.
وأكد المجلس على مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عمّ المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- لمنطقة تبوك، والتي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم، وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.
بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة؛ حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها، ونسب الإنجاز فيها.
وأشار إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة، وتنسيق المشروعات وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشروعات.
واطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة، والمتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.
كما تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووجه حيالها باللازم.
وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز استقبل بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له.
واستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
خلال ترؤّسه مجلس المنطقة .. أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
ترأس أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/ 1440هـ.
في بداية الجلسة رفع أمير المنطقة، باسم المجلس وأهالي المنطقة، أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة، وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي العهد.
وأكد المجلس على مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عمّ المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- لمنطقة تبوك، والتي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم، وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.
بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة؛ حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها، ونسب الإنجاز فيها.
وأشار إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة، وتنسيق المشروعات وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشروعات.
واطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة، والمتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.
كما تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووجه حيالها باللازم.
وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز استقبل بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له.
واستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
06:31 PM
اطّلع على سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة
ترأس أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/ 1440هـ.
في بداية الجلسة رفع أمير المنطقة، باسم المجلس وأهالي المنطقة، أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة، وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي العهد.
وأكد المجلس على مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عمّ المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- لمنطقة تبوك، والتي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم، وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.
بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة؛ حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها، ونسب الإنجاز فيها.
وأشار إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة، وتنسيق المشروعات وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشروعات.
واطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة، والمتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.
كما تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووجه حيالها باللازم.
وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز استقبل بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له.
واستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خلال ترؤّسه مجلس المنطقة .. أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترؤّسه مجلس المنطقة .. أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .