خلال ترؤّسه مجلس المنطقة .. أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة

محمد بن مسعود - الدمام - اطّلع على سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة

ترأس أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

في بداية الجلسة رفع أمير المنطقة، باسم المجلس وأهالي المنطقة، أسمى معاني التهاني وصادق التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا المولى القدير أن يمده بعونه ويمتعه بالصحة، وأن يحفظه ويحفظ سمو ولي العهد.

وأكد المجلس على مشاعر الترحيب والشرف الكبير الذي عمّ المنطقة خلال الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- لمنطقة تبوك، والتي تجسد حرص قيادة البلاد على الالتقاء بالمواطنين والاطمئنان عليهم، وما حملته من مشاريع خير عمت المنطقة.

بعد ذلك ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العامة حول سير العمل في المشاريع التنموية القائمة بالمنطقة؛ حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها، ونسب الإنجاز فيها.

وأشار إلى الاجتماعات الدائمة للجنة المتابعة، وتنسيق المشروعات وتقاريرها المباشرة والمستمرة عن المشروعات.

واطلع المجلس على اجتماع اللجنة العامة، والمتضمن اقتراحات أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة حولها.

كما تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ووجه حيالها باللازم.

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز استقبل بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والوفد المرافق له.

واستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.