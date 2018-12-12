"العامري" لـ"الخليج 365": العرضيات تفتقد للحدائق رغم وجود الأماكن السياحية

محمد بن مسعود - الدمام - تم أكثر من 200 قرية وسكانها يتجاوزون الـ50 ألف نسمة

يعاني مركز العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات من نقصٍ في الخدمات البلدية بالقرى التابعة لها، التي تزيد على 200 قرية، وسكانها يزيدون على 50 ألف نسمة.

وفي هذا الإطار صرّح رئيس المجلس البلدي بالعرضية الشمالية بمحافظة العرضيات "مشعل زبران العامري"، في لقاء مع "الخليج 365"، عن الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي والبلدية وعن المشاريع القادمة.

وأضاف العامري: أن البلدية والمجلس البلدي يبذلان جهودًا جبارة من أجل خدمة المواطن والسعي لتوفير كل الخدمات البلدية لمواطني مركز العرضية الشمالية.

وأشار العامري إلى أن العرضية الشمالية بحاجة ماسة جدًّا إلى مجموعةٍ من الخدمات التي لم ترَ النور حتى هذه اللحظة "كالحدائق العامة"، على الرغم من وجود الأماكن السياحية والأودية الخلّابة في العرضية الشمالية كـ"وادي الخيطان والحفياء وحلحال وقنونا".

وأردف أن مركز العرضية الشمالية يحتاج إلى لفتة كريمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في سفلتة مخططات المنح، التي لها عشرات السنين ولم تقدم لها الخدمة الكافية، مبينًا أن القرى التابعة للبلدية تزيد على 200 قرية، والسكان يفوقون 50 ألف نسمة، ولا تستطيع بلدية بفئة "هـ" تغطية جميع خدمات القرى.

وبشّر العامري عبر "الخليج 365" المواطنين بأن البلدية والمجلس البلدي يسعيان جاهدَين في تقديم المشاريع البلدية للمواطنين؛ ومنها المشاريع الجاري تنفيذها؛ مثل إنشاء مستودعات بلدية، وإنشاء ساحات ألعاب وملاعب، وصيانة وتوسعة الطرق بالعرضية الشمالية، وصيانة الأرصفة والدورات بالعرضية الشمالية، وكذلك المشاريع المعتمدة وبانتظار توقيع العقود؛ مثل إنشاء ممشى وحدائق عامة بالعرضية الشمالية، وسفلتة ورصف وإنارة القرى الرئيسة بالعرضية الشمالية، وسفلتة ورصف وإنارة وإعادة تأهيل الشوارع والأحياء بالعرضية الشمالية، وإنشاء مبانٍ ومرافق بلدية بالعرضية الشمالية.